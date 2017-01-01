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Порошенко ветировал закон о дипслужбе

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Глава государства наложил вето на принятый Верховной Радой закон О дипломатической службе.
Порошенко ветировал закон о дипломатической службе
Порошенко ветировал закон о дипломатической службе
facebook.com/pg/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на принятый 5 апреля Верховной Радой закон О дипломатической службе. Соответствующий законопроект №7322 в пятницу, 4 мая, возвращено с предложениями главы государства.

Предложения Порошенко на сайте парламента пока отсутствуют.

Напомним, в ноябре 2017 года Петр Порошенко внес в парламент законопроект О дипломатической службе. Документ был отмечен как неотложный и предназначен для внеочередного рассмотрения.

 

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Теги: Дипломатия, закон, дипломат, Порошенко, дипломатические отношения, вето, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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