СБУ объяснила, почему боевик Лусварги на свободе

СБУ уверяет, что доказательств против бразильца достаточно, а приговор отменили "из-за процедурных нарушений".

СБУ прокомментировала ситуацию с бразильским боевиком Рафаэлем Лусварги, которого националисты поймали и привели в управление спецслужбы после того, как стало известно, что он на свободе и живет в киевском монастыре.

СБУ напомнила, что Лусварги (Лусваргхи) задержали в октябре 2016 года в результате проведения спецоперации. Бразильцу вменяют ч. 1 ст. 258-3, ч.4 ст.260 УК Украины. Следствие выяснило, что он с сентября 2014 года по май 2015 участвовал в боевых действиях против сил АТО в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе, в том числе в составе т.н. 1-го мотострелкового батальона Викинг.

“Во время проведения следствия гражданин Бразилии полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях“, - отмечает СБУ.

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25 января 2017 года Печерский суд г. Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но защита подала апелляцию, и вскоре Апелляционный суд Киева отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений. В декабре 2017 года бразильцу действительно заменили меру пресечения - личное обязательство вместо ареста в СИЗО личное обязательство (кто поручился за наемника, не сообщается).

По результатам определения подсудности Верховный суд направил указанное производство обратно к первой инстанции - в Павлоградский районный суд Днепропетровской области, которым оно рассматривается по существу.

В СБУ подчеркнули, что собранная следователями доказательная база относительно участия Лусварги в незаконных вооруженных формированиях террористов полностью подтверждена приговором, а “решение, которое вызвало возмущение значительной части общества, базируется исключительно на процедурных моментах“.

Сейчас с бразильцем проводят “соответствующие процессуальные действия“ в СБУ в соответствии с действующим законодательством Украины. СБУ обещает информировать общественность о продвижениях в указанном деле.

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Как сообщила Громадському пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, пока трудно сказать, будет ли задержан этот гражданин Бразилии.

“Сейчас Лусварги будет находиться в кабинете следователей, с ним будет проводиться профилактическая беседа. Пока я не могу прогнозировать, какова будет его дальнейшая судьба“, - сказала она.