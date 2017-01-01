В Луганской области тонет шахта

Приток воды на шахте Золотое увеличился до 2000 кубометров в час. Это намного превышает допустимую норму.

В Луганской области на шахте Золотое, которая входит в структуру ГП Первомайскуголь, произошел прорыв шахтных вод, в результате возникла угроза затопления. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Приток воды в шахте увеличился до 2000 м куб. в час. Были прекращены работы по добыче угля и остановлено прохождение горных выработок.

"Имеющихся мощностей шахты Золотое не хватает для откачки такого объема воды, из-за чего уровень затопления продолжает расти", - говорится в сообщении.

На шахте введен в действие план ликвидации аварии и установлено круглосуточное дежурство старшего руководства шахты Золотое и ГП Первомайскуголь.

В компании причиной значительного увеличения объемов поступающей воды считают прорыв воды из затопленных шахт Родина и Первомайская, которые расположены на оккупированной территории Луганской области и гидрологически связаны с шахтой Золотое.

Ранее в городе Мирноград Донецкой области произошел пожар на территории шахты Капитальная ГП Мирноградуголь.

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