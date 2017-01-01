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На полигоне в Черниговской области погиб военный

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Военнослужащий получил несовместимые с жизнью травмы во время проведения учений на одном из полигонов Черниговской области.
В Черниговской области погиб военнослужащий
В Черниговской области погиб военнослужащий
facebook.com/theministryofdefence.ua

В Черниговской области во время учений на одном из полигонов погиб военнослужащий-контрактник. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщили в 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев Вооруженных сил Украины.

"В результате нарушения мер безопасности получил несовместимые с жизнью травмы  военнослужащий военной службы по контракту солдат Усик И.А", - говорится в сообщении.

По факту гибели солдата назначено служебное расследование.

Напомним, ранее в районе Авдеевки погиб 19-летний десантник Александр Микитюк из Винницкой области.

 

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Теги: учения, военные, военный, полигон, погиб, Черниговская область, погибшие, контрактники, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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