В Мелитополе школьники на перемене устроили взрыв в парке

В Мелитополе Запорожской области трое школьников во время перемены между уроками взорвали дерево в городском парке. В результате взрыва никто не пострадал.

В Мелитополе школьники подорвали дерево в парке Пресс-служба Нацполиции



В парке Железнодорожников в Мелитополе Запорожской области в пятницу, 4 мая, произошел взрыв, в результате упало дерево, сообщает пресс-служба полиции.

На месте работала следственно-оперативная группа, взрывотехники, экстренные службы. Следствием установлено, что взрыв устроили трое подростков 2000, 2001 и 2000 годов рождения во время перемены в своем учебном заведении.

"Для эксперимента и развлечения ребята положили в дупло дерева заранее изготовленный самодельный взрывной пакет и подожгли его. В результате взрыва было разрушено дерево" –сообщили в полиции.

В результате взрыва пострадавших нет. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).



В Киеве произошел взрыв: погиб человек

Напомним, ранее взрыв прогремел в харьковской многоэтажке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet