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В Мелитополе школьники на перемене устроили взрыв в парке

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В Мелитополе Запорожской области трое школьников во время перемены между уроками взорвали дерево в городском парке. В результате взрыва никто не пострадал.
В Мелитополе школьники подорвали дерево в парке
В Мелитополе школьники подорвали дерево в парке
Пресс-служба Нацполиции


В парке Железнодорожников в Мелитополе Запорожской области в пятницу, 4 мая, произошел взрыв, в результате упало дерево, сообщает пресс-служба полиции.

На месте работала следственно-оперативная группа, взрывотехники, экстренные службы. Следствием установлено, что взрыв устроили трое подростков 2000, 2001 и 2000 годов рождения во время перемены в своем учебном заведении.

"Для эксперимента и развлечения ребята положили в дупло дерева заранее изготовленный самодельный взрывной пакет и подожгли его. В результате взрыва было разрушено дерево" –сообщили в полиции.

В результате взрыва пострадавших нет. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

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Напомним, ранее взрыв прогремел в харьковской многоэтажке.

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Теги: школа, полиция, взрыв, Запорожская область
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Источник: korrespondent.net

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