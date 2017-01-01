В Мелитополе школьники на перемене устроили взрыв в парке
В парке Железнодорожников в Мелитополе Запорожской области в пятницу, 4 мая, произошел взрыв, в результате упало дерево, сообщает пресс-служба полиции.
На месте работала следственно-оперативная группа, взрывотехники, экстренные службы. Следствием установлено, что взрыв устроили трое подростков 2000, 2001 и 2000 годов рождения во время перемены в своем учебном заведении.
"Для эксперимента и развлечения ребята положили в дупло дерева заранее изготовленный самодельный взрывной пакет и подожгли его. В результате взрыва было разрушено дерево" –сообщили в полиции.
В результате взрыва пострадавших нет. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).
В Киеве произошел взрыв: погиб человек
Напомним, ранее взрыв прогремел в харьковской многоэтажке.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet