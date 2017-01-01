Стало известно число самоубийств военных в 2018

Больше всего случаев самоубийства военных зафиксировано в зоне боевых действий на Донбассе. Причины - от семейных неурядиц до психологического неприятия усталости.

Больше всего случаев самоубийства военных было в зоне боевых действий Корреспондент.net

С начала 2018 года 33 украинских военных покончили с собой, больше всего случаев зафиксировано в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом со ссылкой на данные ЕРДР заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112 Украина.

"За период этого года, это данные ЕРДР, до сегодняшнего дня покончили с собой 33 военнослужащих. Больше всего - в зоне АТО. Причины разные - от семейных неурядиц до психологического неприятия усталости", - отметил Матиос.

Ранее сообщалось, что более 1000 участников АТО покончили с собой.

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