В Украине вступил в силу закон о реабилитации жертв коммунизма

Документ заполняет правовые пробелы в законодательстве и должен улучшить ситуацию с реализацией бывшими политзаключенными и репрессированными их законных прав.

В Украине вступил в силу закон о реабилитации жертв коммунистического режима. Об этом сообщает Укринформ.

Речь идет о законе О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов.

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Отмечается, что этот документ в значительной мере восполняет правовые пробелы в законодательстве и должен улучшить ситуацию с реализацией бывшими политзаключенными и репрессированными их законных прав.

В частности, обновлена терминология закона О реабилитации жертв политических репрессий на Украине, вводится категория пострадавших от репрессий - родственников человека, которые были репрессированы коммунистическим режимом.

Кроме того, нормирована обновленная процедура реабилитации, которая будет максимально учитывать все обстоятельства совершения репрессии против конкретного лица. При этом рассмотрение документов предполагает не только участие представителей органов власти, но и объединений граждан, занимающихся соответствующей тематикой.

Напомним, 2 мая в США в штате Нью-Йорк приняли резолюцию о признании Голодомора в Украине.

Ранее, 8 февраля, парламент Израиля внес законопроект, который предусматривает признание голода 1932-1933 годов в Украине актом геноцида и объявляющий 6 декабря официальным днем памяти жертв Голодомора. После, российские дипломаты выступили против признания Голодомора геноцидом и предостерегли от принятия такого решения Израиль.