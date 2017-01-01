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На Волыни ОПГ держала в рабстве 9 человек

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Людей заставляли бесплатно работать на свалке и спаивали дешевым алкоголем.
Подбирали людей, которые попрошайничали, пили, не имели работы
Подбирали людей, которые попрошайничали, пили, не имели работы
konkurent.in.ua

В Волынской области преступная группировка два года вербовала и силой удерживала бездомных для работы на свалке. Луцкий горрайонный суд 26 апреля приговорил организатора незаконного “бизнеса“. 

Об этом сообщает местное издание Конкурент.

Группа действовала с 2010 до 2012 года, всего пострадали девять человек. 

Волынянин вместе с четырьмя сообщниками искал в Закарпатье безработных на Нововолынскую свалку. Подбирали людей, которые попрошайничали, пили, не имели работы. Поездку на Волынь оплачивали из собственного кармана.  Затем вместо легальной работы безвозмездно их использовал, спаивал и запугивал.

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Уже на месте контакты с родными и правоохранителями ограничивали. Преступники спаивали закарпатцев дешевым алкоголем. Организатор разработал общие правила поведения, в частности, для конспирации люди должны были общаться только на венгерском.

Как отмечает следствие, главарь группировки даже возвращал беглецов, которым удалось вырваться из плена.

Один из преступников в суде признал свою вину. Он имеет двух малолетних детей, разведен и ранее не судимый. Его лишили свободы на три года и шесть месяцев.

Как сообщалось, 10 апреля под Мариуполем местный депутат посадил на цепь своего работника.

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Теги: свалка, рабство, Волынская область
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