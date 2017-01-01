В Украине утвердили ограничения на строительство многоэтажек

Соответствующей информацией поделился заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

В Украине установлены предельные границы плотности новой застройки и этажность домов в зависимости от населенного пункта. Об этом в пятницу, 4 мая сообщил заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, передает ТСН. Чиновник посетовал на то, что украинские села начинают терять свой исторический вид.

В небольших селах с населением до 1 тыс. человек теперь будет разрешена только усадебная застройка.

В селах, где проживает более 1 тыс. жителей, кроме усадебной застройки, можно проектировать многоквартирные дома до 4-х этажей (до 12 м).

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В поселках городского типа допускается размещение усадебной застройки и максимум 5-этажных многоквартирных домов (до 15 м), в городах с населением до 50 тыс. - усадебной застройки и домов не выше 9 этажей (до 27 м).

“Максимально допустимая высотность жилой застройки в городах с населением более 100 тыс. Устанавливается документацией по пространственного планирования. При этом параметры высоты определяются без учета шатровой кровли, если она проецируется, а в случае строительства на сложном рельефе - с учетом цокольного этажа“, - отметил Парцхаладзе.

Ограничения высотности жилой застройки в населенных пунктах facebook.com/Лев Парцхаладзе

По мнению чиновника, такие изменения будут способствовать гармонизации существующего пространства городов и сел и сделают их более комфортными для жителей. Также это позволит планировать дальнейшее развитие населенных пунктов, учитывая возможности их инфраструктуры, что тоже немаловажно.

"Обновленные государственные строительные нормы “Планировка и застройка территорий“ уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время", - заявил замминистра.

Напомним, 4 апреля сообщалось о том, что в маленьких городах запретят строить высотки. Речь шла о том, что согласно нормам, которые хочет ввести профильное министерство, в городе с населением до 50 тыс. человек будут разрешены максимум трехэтажные дома.