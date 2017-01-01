Такое решение было принято из-за высоких тарифов .

В Каменском все дома отрежут от центрального отопления

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В Каменском все дома отрежут от центрального отопления

В городе Каменское Днепропетровской области из-за высоких тарифов начали первый этап отключения жилых домов от централизованного отопления.

Об этом сообщает КП Городская информационная служба.

От отопления уже отключили дома по улице Грушевского и Сирка. Дальше отключат дома в районе железнодорожного вокзала, Самышиной балки и проспекта Юбилейного.

Коммунальщики сообщают, что “возврата назад нет“. Людям рекомендуют подавать документы, чтобы переходить на автономное электрическое отопление.

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Тепло в квартиры поступало через трубопроводы, которые обслуживались КП Теплосети. Главной проблемой и основной затратной частью коммунального предприятия была подача тепла в дома, которые находятся в верхней части Каменского. Поэтому первыми было решено отключить именно их.

Гендиректор Теплосетей Александр Масленков объяснил, что отказаться от услуг централизованного отопления городские власти заставили сверхвысокие тарифы на тепло.

Оборудованию ТЭЦ около 100 лет, оно устарело и несет колоссальные потери ресурсов, а весь финансовый груз ложится на плечи потребителей и городской бюджет. Индивидуальное электрическое отопление позволит потребителям экономить средства и станет первым шагом к энергонезависимости Каменского, отмечают специалисты.

Как сообщалось 28 апреля, в Украине изменили правила предоставления субсидий.