Гибель солдата в Гончаровске: военного задавила БМП

Появились подробности гибели военнослужащего на полигоне в Черниговской области. Как оказалось, гибель произошла не в ходе военных учений, а по вине пьяного водителя-механика.

На полигоне пгт Гончаровское Черниговской области военнослужащий-контрактник, находясь за рулем БМП, совершил наезд на военнослужащего своей воинской части.

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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“4.05.2018 около 17:00 на общевойсковом полигоне пгт Гончаровское Черниговской области военнослужащий военной службы по контракту, механик-водитель одной из воинских частей, находясь за рулем БМП, совершил наезд на солдата-контрактника, военнослужащего своей же военной части, 1996г. н. в результате наезда последний погиб на месте “, - говорится в сообщении.

На место инцидента вызвали медицинского работника. Он провел неотложные реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавшего не удалось.

В ходе проведения первоочередных следственных действий выяснилось, что оба военных остались после проведения бригадных тактических учений вблизи тактического поля общевойскового полигона, чтобы провести ремонт двух боевых машин пехоты.

“Грубо нарушая Уставы Вооруженных сил Украины, перед проведением ремонтных работ оба контрактники приобрели в ближайшем поселке алкогольные напитки, которые и приняли на месте трагедии. Виновник трагедии, закончив ремонт, решил подъехать к другой БМП с целью взятия его на буксир. Однако он не заметил потерпевшего, который лег отдыхать вблизи второй БМП, и совершил наезд на него, в результате чего последний получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью “, - проинформировали в военной прокуратуре.

Согласно акту медицинского осмотра состояние алкогольного опьянения виновника трагедии составляет 0,44 промилле.

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По факту гибели военнослужащего Черниговское районное отделение полиции ГУНП в Черниговской области зарегистрировало уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 415 (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего) УК Украины. Виновнику гибели военного грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, 4 мая сообщалось, что на полигоне в Черниговской области погиб военный.

В январе в воинской части в Киеве КамАЗ задавил прапорщика.