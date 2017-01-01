Селам разрешили присоединяться к большим городам

Порошенко подписал закон о добровольном присоединении территориальных громад к городам областного значения.

Президент Петр Порошенко подписал поправки к закону о добровольном объединении территориальных общин, которые позволяют общинам сел и поселков присоединяться к городам республиканского (в АР Крым) и областного значения. Законопроект № 6466 был принят Верховной Радой 3 апреля 2018 года и уже сегодня, 5 мая, вступил в силу.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно новому закону, города республиканского/областного значения считаются объединенными территориальными общинами, к которым могут добровольно присоединяться села и поселки. Также документ определяет порядок такого присоединения.

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Многие жители сельской местности, прилегающей к городам областного значения, работают в этих городах и платят в их бюджет налоги. Присоединение таких сел и поселков к городам делает доступными для селян социальные, административные и другие услуги, финансируемые из горбюджета, то есть в том числе за счет жителей сел.

В свою очередь большие города благодаря такому объединению получат новые территории для развития, в том числе комфортных зеленых жилых районов. Также это должно стать мощным толчком для развития пригородной инфраструктуры.

Как сообщалось, в воскресенье 29 апреля первые выборы прошли в 40 объединенных территориальных общинах: 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских.

В марте в поселке Коцюбинское Киевской области прошли общественные слушания. Большинство участников поддержали присоединение поселка к Киеву.