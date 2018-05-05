На Донбассе двух подполковников судят за казнь "сепаратиста"

В 2014-ом подозреваемого в сотрудничестве расстреляли в лесу. Спустя два года тело нашли, причастных задержали.

В Донецкой области двух офицеров обвиняют в умышленном убийстве, совершенном группой лиц. Лисичанский городской суд на подготовительном заседании 4 мая продлил срок содержания под стражей Александру Горбачеву и оставил под домашним арестом Алексея Комонова.

Об этом сообщает издание Новости Донбасса.

Читай также: Суд арестовал на два месяца экс-бойца Донбасса

По версии военной прокуратуры, в 2014-м во время несения службы подполковники оперативного командования Запад Горбачев и Комонов приказали своим подчиненным, которые также проходят обвиняемыми по делу, похитить из военного госпиталя ранее задержанное лицо. Те заподозрили мужчину в сотрудничестве с бандформированиями ЛДНР, но правоохранительным органам об этом не сообщили. Мужчину вывезли в лес и расстреляли, целясь в спину и в голову.

Два года он числился как пропавший без вести, а в 2016-ом останки мужчины нашли в селе Победа Новоайдарского района. Военная прокуратура открыла уголовное производство, в июне 2017 Горбачова и Комонова задержали.

Военный прокурор Андрей Кузьмин ходатайствовал о продлении ареста, поскольку срок мер в отношении обвиняемых истекает 13 мая 2018 года.

Читай также: У ГПУ есть свидетели 134 казней боевиками на Донбассе

Он отметил, другие обвиняемые по этому делу фактически предоставили обличительные показания относительно своего руководства.

В свою очередь, на слушании 4 мая сторона защиты просила суд отпустить обвиняемых под личное поручительство народного депутата Тараса Пастуха и депутата Лисичанского горсовета Павла Кириллова. Суд в ходатайстве отказал.

Напомним, 15 февраля, штаб АТО сообщил, что на Донбассе погибли военнослужащие отдельной бригады морской пехоты. Их тела были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. Вскоре спикер ГПУ Андрей Лысенко отметил, что пехотинцы были убиты сослуживцами.