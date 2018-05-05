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Суд рассмотрит дело Лусварги на месяц раньше

Комментариев: 4
Судебное заседание назначено на 7 мая.
Прокуратура внесет ходатайство о содержании под стражей
Прокуратура внесет ходатайство о содержании под стражей
УНИАН

В Днепропетровской области Павлоградский городской районный суд перенес на месяц раньше дату проведения подготовительного судебного заседания в уголовном производстве в отношении гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги. Об этом сообщает УНН.

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Судебное заседание над бразильским боевиком, который воевал в составе пророссийской террористической организации ЛНР, перенесли с 6 июня на 7 мая.

“Во время этого судебного заседания столичная прокуратура внесет ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей“, - сообщили в пресс-службе райсуда.

Напомним, 3 мая в СМИ писали о том, что Рафаэль Лусварги, который был осужден за участие в боевых действиях на стороне ДНР, оказался на свободе и живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП в Киеве.

Позднее, 4 мая, националисты из С14, Национального корпуса и партии Традиция и порядок словили в Киеве Лусварги возле посольства Бразилии и доставили его в СБУ. После, в СБУ объяснили, почему боевик Лусварги находился на свободе.

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Теги: Лусварги, суд, боевик
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Комментариев (4)
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ura_docent    05.05.2018, 12:22
Оценка:  +1
ura_docent
Европа читає та їсть
Doriаn_    05.05.2018, 12:20
Оценка:  -3
Doriаn_
Судить его судом Линча.
arahimary    05.05.2018, 12:32
Оценка:  0
arahimary
И кто его будет линчевать-то? Ты сможешь?Это те не в стрелялки гонять по компу.
arahimary    05.05.2018, 12:33
Оценка:  +3
arahimary
СБУ за биткоинами токо гоняется.
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