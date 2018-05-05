Суд рассмотрит дело Лусварги на месяц раньше

Судебное заседание назначено на 7 мая.

В Днепропетровской области Павлоградский городской районный суд перенес на месяц раньше дату проведения подготовительного судебного заседания в уголовном производстве в отношении гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги. Об этом сообщает УНН.

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Судебное заседание над бразильским боевиком, который воевал в составе пророссийской террористической организации ЛНР, перенесли с 6 июня на 7 мая.

“Во время этого судебного заседания столичная прокуратура внесет ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей“, - сообщили в пресс-службе райсуда.

Напомним, 3 мая в СМИ писали о том, что Рафаэль Лусварги, который был осужден за участие в боевых действиях на стороне ДНР, оказался на свободе и живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП в Киеве.

Позднее, 4 мая, националисты из С14, Национального корпуса и партии Традиция и порядок словили в Киеве Лусварги возле посольства Бразилии и доставили его в СБУ. После, в СБУ объяснили, почему боевик Лусварги находился на свободе.