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Под Мариуполем дважды обстреляли пункт пропуска

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На момент обстрела на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда находилось много гражданских лиц. Работа КПВВ приостановлена, введен "красный режим".
Под Мариуполем дважды обстреляли пункт пропуска
© facebook.com/pressjfo.news
Фото 1/7
  • КППВ Гнутово 5 мая дважды обстреляли
  • КППВ Гнутово 5 мая дважды обстреляли
  • КППВ Гнутово 5 мая дважды обстреляли
  • КППВ Гнутово 5 мая дважды обстреляли
  • КППВ Гнутово 5 мая дважды обстреляли
  • КППВ Гнутово 5 мая дважды обстреляли
  • КППВ Гнутово 5 мая дважды обстреляли
Под Мариуполем дважды обстреляли пункт пропуска
КППВ Гнутово 5 мая дважды обстреляли
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Вооруженные сепаратисты в субботу, 5 мая, дважды обстреляли контрольно-пропускной пункт Гнутово, что на мариупольском направлении. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что на КПВВ находилось много гражданских лиц, которых эвакуировали в укрытие.

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“В результате обстрела два автомобиля повреждены, люди не пострадали. Работа КПВВ приостановлена. С целью обеспечения безопасности граждан и выяснения обстоятельств происшествия в районе КПВВ Гнутово временно введен режим “красный“, - сообщили в пресс-центре ООС.

Сепаратисты утверждают, что не обстреливали Гнутово - это якобы сделали бойцы 3-го полка Сил специальных операций ВСУ с целью “уменьшить поток граждан, пересекающих линию разграничения, и отрезать “республику“ от оставшейся под контролем Киева части Донбасса“.

Ранее сообщалось о сотнях авто в очередях на КППВ. К примеру, за 27 апреля линию разграничения пересекли 47,5 тыс. человек.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, пункт пропуска, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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