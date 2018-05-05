В продмаге Конотопа торговали наркотиками: изъято 700 мешков

При обысках нашли также так же патроны и пистолет.

В городе Конотопа Сумской области в одном из местных магазинов под предлогом реализации пищевых продуктов наркозависимым лицам продавалось сырье для изготовления наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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“В ходе обысков работники полиции и прокуратуры обнаружили и изъяли более 700 мешков с веществом растительного происхождения, похожим на маковую соломку и маковое семя. Кроме того, в помещении обнаружили 50 патронов различных калибров, пистолет, 38 мобильных телефонов, 19 паспортов граждан Украины и около 10 000 гривен наличных“, — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства прокуратурой совместно с сотрудниками полиции в Конотопа проведены санкционированный обыски. Подозреваемые задержаны.

Реализовывали маковую соломку и маковое семя npu.gov.ua

Как сообщалось 4 мая, в Борисполе изъяли партию кокаина на 8 млн гривен.