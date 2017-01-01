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Трое детей при смерти после пожара на Волыни

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Состояние детей оценивают как критическое. Неизвестно, переживут ли дети ближайшие 24-48 часов.
Дети при смерти: у каждого по 60% ожогов
Дети при смерти: у каждого по 60% ожогов
Скриншот из видео

На Волыни случился пожар. Оборели сразу трое детей от трех до пяти лет. Пожар вспыхнул в погребе в селе Черемушное, где дети, вероятно, игрались со спичками. Об этом в субботу, 5 мая, сообщила ТСН.

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Мать двоих из детей – Людмила, дежурит под реанимацией в истерике. Она еле держится на ногах, рыдает, повторет “я не знаю, я ничего не знаю“ в ответ на вопросы журналистов.  Медики оценивают состояние детей как критическое.

24 часа, может, 48 – показательные. Сейчас ждем консультантов. Будем решать, что делать дальше “, - рассказал генеральный директор Волынского областного детского территориального объединения Сергей Ляшенко.

Мама третьего мальчика -  Богдана, возилась по хозяйству, когда услышала крик ребенка.

“Я услышала крик. Думала, они дерутся. Думаю, пойду разниму, смотрю - уже дым“, - говорит Инна Лошик.

Несчастье случилась в деревянном погребе, внутри которого играли дети - судя по всему, со спичками. Когда вспыхнул огонь, туда прибежали родители и родственники, они вместе взялись вытаскивать детей из огненной ловушки. “Там горело внутри. Дыма даже не было. Стали кричать. Руки обжег -  шифер рвал“, - рассказал дедушка Александр Лошик.

На спасенных из огня детях, казалось, не было живого места. Пока медики не дают никаких прогнозов, потому что у мальчиков по 60% ожогов. Родители умоляют о помощи и уже привлекли к этому делу волонтеров. В Луцке продолжается консилиум, на который приехали специалисты из Киева - там решают, транспортировать детей в столицу.

Напомним, 12 апреля сообщалось, что под Винницей годовалая девочка заживо сгорела в костре.

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Теги: Волынь, пожар, дети, жертвы, реанимация, ожоги
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