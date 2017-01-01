Виновник кровавого ДТП в Кривом Роге умер в СИЗО

Водитель легкового автомобиля, по вине которого в Кривом Роге 11 человек погибли и 10 получили травмы, умер в СИЗО.

Водитель автомобиля Mazda, по вине которого В Кривом Роге погибли 11 человек, умер в СИЗО. Об этом в субботу, 5 мая, на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник.

Мужчину звали Александр Волков. Ему было 67 лет.

Напомним, это ДТП произошло 17 апреля. Столкнулись маршрутка, автобус и легковой автомобиль. На месте аварии погибло 8 человек, впоследствии в больнице скончались еще трое. Все погибшие были сотрудниками криворожской компании Арселор Миттал, их имена опубликованы.

20 апреля суд арестовал до 13 июня без возможности внесения залога водителя автомобиля Mazda, главного подозреваемого в этой автокатастрофе. Поскольку у подозреваемого было онкологическое заболевание, он должен был находиться в больнице под круглосуточной охраной. Но 2 мая арестованного из больницы перевели в СИЗО.

Также в Сети появилось видео первых минут после ДТП. На видео, снятом из проезжающего транспортного средства, видны раненые люди среди тел погибших.