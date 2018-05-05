Семья одесского таможенника купила три электрокара Tesla

Суммарная стоимость автопарка семьи Василия Тарарака составляет более 400 тысяч долларов.

Семья главного инспектора управления Государственной фискальной службы в Одесской области Василия Тарарака приобрела в 2017-2018 годах три люксовых электрокара Tesla.

Так владельцами премиальных автомобилей, исходя из поданной декларации, являются жена, брат и отец главного фискала области, сообщает сайт Bihus.Info.

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Указывается, что в 2017 году его жена Анна приобрела автомобиль Tesla Model S 2014 года выпуска, а сам Тарарака в том же году стал владельцем электромобиля Nissan Leaf.

Оба автомобиля якобы обошлись чуть более 800 тысяч гривен, однако стоимость одной только Tesla на вторичном рынке составляет от 45 до 60 тысяч долларов.

Электрокары указаны в декларации с заниженной стоимостью auto.ria.com

Открытый реестр МВД свидетельствует, что в марта 2018 года отец фискала приобрел электрокроссовер Tesla Model X 2016 года выпуска. В тот же время брат Тарарака Сергей оформил в собственность еще одну Tesla Model S.

Стоит отметить, что Сергей Тарарака является депутатом Барабойского сельского совета Овидиопольского района Одесской области, а ранее также работал в органах Государственной фискальной службы. Он также не подал декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии в течении десяти дней с момента покупки авто. За 2017 года он также в декларации указал Mercedes-Benz ML350 2013 и две Audi Q7.

Электрокары указаны в декларации с заниженной стоимостью auto.ria.com

Издание подсчитало, что суммарная стоимость автопарка семьи составляет более 400 тысяч долларов.

Напомним, 27 апреля стало известно, что начальница планово-экономического отдела КП по обслуживанию жилого фонда Дарницкого района Киева Татьяна Шуберт указала в декларации электрокар Tesla Model S.