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В Полтаве школьников сгоняют на акцию Бессмертный полк

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Директора школ Полтавы получили распоряжение из Управление образования Полтавского горисполкома обеспечить присутствие школьников и учителей на акции Бессмертный полк.
Школьников принуждают участвовать в акции Бессмертный полк
Школьников принуждают участвовать в акции Бессмертный полк
poltava.to

Управление образование Полтавы потребовало от школ “обеспечить явку учеников“ на акцию Бессмертный полк 9 мая. Об этом сообщает местное издание Полтавщина.

Соответствующее письмо, подписанное заместителем начальника управления образования Наталией Дороховой, пришло в школы города.

В тексте документа говорится, что во время акции школьники в сопровождении учеников должны нести портреты участников Второй мировой войны. Репетиция акции пройдет 7 мая.

 
 

Издание отмечает, что имеет подтверждение по меньшей мере из трех школ города о поступлении такого распоряжения.

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После огласки ситуация стала резонансной и вызвала возмущение многих активистов. В частности, Александр Хаджинов на своей странице в Facebook удивляется, почему такие люди занимают государственные должности в Украине.

Отмечается, что данная “просьба“ противоречит требованию добровольности участия - одному из основных принципов акции, которая изначально была организована независимыми журналистам в российском городе Томск, а уже потом стала пропагандистским инструментом Кремля.

Впервые такая акция прошла в Полтаве 9 мая 2017 года. Тогда в шествии также участвовали школьники.

Напомним, в Киеве в противовес акции Бессмертный полк Дмитрий Корчинский анонсировал акцию Бессмертная дивизия, а организация ОУН - Смертный полк.

 

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Теги: школа, Полтава, 9 мая, Бессмертный полк, дети
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Комментариев (1)
Глод    05.05.2018, 13:37
Оценка:  0
Глод
Надо идти с фотографией своего родственника, который тогда воевал.Хотя зачем? Ну мне бабушка рассказывала про те события.А для детей это или прабабушка или прадед. Они, вообще, их могли и не застать. И само действие может для них быть непонятно.
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