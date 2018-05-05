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В базу Миротворца попали 19 судей Конституционного суда РФ

Комментариев: 1
Конституционный суд Российской Федерации создал предпосылки к аннексии Крыма.
Судей РФ обвиняют в причастности к аннексии Крыма
Судей РФ обвиняют в причастности к аннексии Крыма
kommersant.ru

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Девятнадцать судей Конституционного суда РФ попали в базу данных сайта Миротворец из-за Крыма.

Об этом сообщается на сайте проекта, передают РИА Новости.

Судьи попали в базу данных из-за того, что “пытались легализовать аннексию АР Крым“, подписав постановление КС РФ от 19 марта 2014 года о принятии республики Крым и Севастополя в состав России.

В частности, в базу данных попали Владимир Ярославцев, Ольга Хохрякова, Николай Селезнев, Юрий Рудкин и другие.

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Сайт Миротворец известен публикациями, в которых обнародует личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которые являются изменниками родины. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

Напомним, 5 апреля в Ассоциации конституционного правосудия стран Балтийского и Черноморского регионов (BBCJ) пришли к мнению, что судьи КС РФ должны быть привлечены к ответственности за создание предпосылок для аннексии Крыма. 

Как сообщалось 23 апреля, в базу Миротворца попал 13-летний “боевик“ ЛНР.

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Теги: Крым, аннексия, Миротворец, Россия
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Комментариев (1)
Глод    05.05.2018, 13:19
Оценка:  0
Глод
Теперь им запретят въезд в Украину на 3 года?
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