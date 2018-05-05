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В Черновицкой области при задержании чиновника на взятке умер посредник

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Подробности происшествия рассказал военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк.
В Черновицкой области при задержании чиновника на взятке умер посредник
© facebook.com/Олег Сенюк
Фото 1/8
  • При задержании чиновника на крупной взятке внезапно умер посредник
  • При задержании чиновника на крупной взятке внезапно умер посредник
  • При задержании чиновника на крупной взятке внезапно умер посредник
  • При задержании чиновника на крупной взятке внезапно умер посредник
  • При задержании чиновника на крупной взятке внезапно умер посредник
  • При задержании чиновника на крупной взятке внезапно умер посредник
  • При задержании чиновника на крупной взятке внезапно умер посредник
  • При задержании чиновника на крупной взятке внезапно умер посредник
В Черновицкой области при задержании чиновника на взятке умер посредник
При задержании чиновника на крупной взятке внезапно умер посредник
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Во время задержания Заместителя начальника Бассейнового управления водных ресурсов рек Прут и Сивер, который требовал взятку в 17 тысяч долларов, внезапно умер посредник совершения преступления. Об этом в субботу, 5 мая, сообщил в своем Facebook военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк, передает УНИАН. 

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“В пятницу был пойман на взятке заместитель начальника Бассейнового управления водных ресурсов рек Прут и Сивер, который действовал при посредничестве экс-главы органа местного самоуправления. 17 тысяч долларов США предназначались за содействие в получении разрешительных документов на добычу органического удобрения “Сапропель“ на водных объектах Кельменецкого района Черновицкой области“, - написал прокурор.

Прокурор отметил, что во время передачи второй части взятки в размере 15 тысяч долларов и осмотра места происшествия у посредника резко заболело сердце. 

По словам Сенюка, посредник пожаловался на проблемы со здоровьем. На место происшествия вызвали скорую. Медики усиленно пытались реанимировать посредника, но тщетно - мужчина скончался. Сенюк рассказал, что передал сотрудникам Главного управления Нацполиции в Черновицкой области документы, фото - и видеоматериалы с осмотра места происшествия для полного и всестороннего расследования этого инцидента. Причиной смерти соучастника преступления названа ишемическая болезнь сердца. 

Напомним, 5 мая сообщалось, что виновник кровавого ДТП в Кривом Роге умер в СИЗО. 

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Теги: Черновицкая область, смерть, посредник, взятка, задержание
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Комментариев (1)
Глод    05.05.2018, 13:50
Оценка:  0
Глод
Давати хабари шкідливо для вашого здоров`я!
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