Загадочная смерть: пропавшего ребенка нашли мертвым в Харьковской области

Видимых следов насильственной смерти на теле умершего мальчика эксперты-криминалисты не обнаружили.

В Харьковской области правоохранители в ходе поиска 14-летнего мальчика, который пропал 29 января из дома семейного типа в Краснокутске, обнаружили тело ребенка, в субботу, 6 мая.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Тело подростка нашли на луговом участке в камышах возле объездной дороги, которая находится недалеко от Краснокутска. Видимых следов насильственной смерти на теле умершего ребенка эксперты не обнаружили.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего, – говорится в сообщении.

Как сообщалось 17 апреля, в Киевской области из приюта похитили четырех детей.