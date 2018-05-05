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По согласованию ВСУ две электрички запустят в Донецкую область

Комментариев: 1
Графики движения еще будут уточняться.
Среди пунктов назначения будут Мариуполь и Волноваха
Среди пунктов назначения будут Мариуполь и Волноваха
ukrtvr.org

По согласованию с Вооруженными силами Украины ПАО Укрзализныця планирует в конце мая – начале июня запустить два модернизированных пригородных электропоезда для жителей Донецкой области. 

Об этом сообщает Интерфакс.

Поезда будут курсировать между населенными пунктами: Мариуполь, Кальчик, деревня Карань, Волноваха и Велико-Анадоль.

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“Этот регион Украины нуждается в полноценном пригородном железнодорожном сообщении, на этом настаивал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Поэтому с конца мая – начала июня на замену старым вагонам запускаем два отремонтированных пригородных поезда в шестивагонной комплектации, которые помогут улучшить ситуацию с пригородными перевозками и удовлетворить потребности населения во время пиковых летних перевозок“, – рассказал и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

 Графики движения электричек предварительно будут согласованы с ВСУ.

 

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Теги: электрички, Донецкая область, Укрзализниця, поезд
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Комментариев (1)
sansantral    05.05.2018, 14:15
Оценка:  0
sansantral
Бронепоезда надо пускать в дырляндию
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