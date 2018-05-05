ВСУ на Донбассе взяли в плен боевика
Украинские военные на Донбассе взяли в плен боевика из 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российско-террористических войск.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.
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“Сегодня, 5 мая 2018 года, во время рейда одним из подразделений 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады Объединенных сил взят в плен боевик 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российско-террористических войск. Сейчас задержанный передан сотрудникам Службы безопасности Украины“, - сказано в сообщении.
Во время проведения спецоперации военнослужащие ВСУ обошлись без потерь.
Также отмечается, что участников рейда командование ООС представит к наградам.
Напомним, 23 апреля первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что на данный момент более 400 человек считаются пропавшими без вести на Донбассе.
Ранее, "власти" самопровозглашенной ДНР заявили о готовности провести обмен пленными с Киевом по формуле 80 на 14.