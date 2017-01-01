Киев разъяснил порядок поездок в Крым с животными

Ранее действовал введенный украинской властью запрет на перемещение животных через админграницу с аннексированным полуостровом.

Ветпаспорта оккупантов признаваться не будут EPA/UPG

Административную границу между материковой частью Украины и аннексированным Россией Крымом теперь могут пересекать домашние животные по ветеринарными документами, выданными Украиной или иностранными государствами в соответствии с законодательством и международными соглашениями Украины.

Об этом сообщило Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, передает Крым.Реалии.

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“Некоммерческое перемещение домашних животных гражданами Украины, которые имеют место жительства на временно оккупированной территории Украины, в том числе те, которые временно находятся на остальной территории Украины, возможно при наличии ветеринарно-санитарного паспорта“, - говорится в сообщении.

В представительстве подчеркнули, что упомянутые ветеринарно-санитарные паспорта “должны быть выданы уполномоченными структурами Украины или иностранных государств в соответствии с законодательством и международными соглашениями Украины“.

“Незаконные ветеринарные документы, выданные подконтрольными оккупационной власти структурами, не являются поводом для пересечения животными КПВВ“, - отметили в ведомстве.

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В то же время в представительстве Порошенко в АРК сообщили, что пока нет согласованной процедуры получения украинских ветеринарных документов на животное на территории Крыма.

“По этому поводу будут дополнительные совещания“, - уточнили в представительстве.

Публичных комментариев оккупационной российской “власти“ Крыма по этому поводу нет.

Стоит отметить, что до 23 марта этого года действовал введенный украинской властью запрет на перемещение животных через административную границу с аннексированным полуостровом.

Как сообщалось 4 мая, белорусская турфирма после огласки отказалась от туров в Крым.