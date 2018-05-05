Переключиться на мобильную версию

В Азербайджане задержали подозреваемого в избиении Найема

Комментариев: 3
Правоохранители Азербайджана начали процедуру экстрадиции.
Магомед-Амин Саитов в розыске со 2 мая
Магомед-Амин Саитов в розыске со 2 мая
24tv.ua

Полиция Азербайджана задержала Магомед-Амина Саитова, который подозревается в избиении народного депутата Мустафы Найема.

Об этом на сайте МВД сообщает министр Арсен Аваков.

“5 мая правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали подозреваемого. Начаты экстрадиционные процедуры“, - сообщил Аваков.

Читай также: В Киеве задержали троих участников потасовки, в которой подстрелили СБУшника

Министр напомнил, что Саитов был объявлен в розыск после того, как он вылетел в Баку через пару часов после избиения нардепа.

Он также отметил, что трем участникам происшествия уже объявлено о подозрении в совершении группового хулиганства. Судом также избрана мера пресечения.

“На момент пересечения границы его личность еще не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. Сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами“, - заключил Аваков.

Напомним, 4 мая адвокат чеченцев, которые избили Найема, заявил, что вся ответственность за начало конфликта лежит на пострадавшем депутате.

Ранее, представители диаспоры чеченского народа осудили действия участников конфликта с Найемом, но усмотрели в этой ситуации и вину депутата. 

Поделись:
Теги: Найем, депутат, нападение, Азербайджан, розыск, Магомед-Амин Саитов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ГенийПрошлого    05.05.2018, 14:42
Оценка:  +3
ГенийПрошлого
Интерестно, если бы они побили обычного человека, так же быстро приступника словили?
Letohradek    05.05.2018, 15:12
Оценка:  0
Letohradek
То есть, депутата можно калечить? Ты нормальный?
banderivets1    05.05.2018, 15:37
Оценка:  +2
banderivets1
Не "приступника" а "преступника", не "словили", а "поймали".
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь