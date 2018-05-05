В Азербайджане задержали подозреваемого в избиении Найема

Правоохранители Азербайджана начали процедуру экстрадиции.

Полиция Азербайджана задержала Магомед-Амина Саитова, который подозревается в избиении народного депутата Мустафы Найема.

Об этом на сайте МВД сообщает министр Арсен Аваков.

“5 мая правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали подозреваемого. Начаты экстрадиционные процедуры“, - сообщил Аваков.

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Министр напомнил, что Саитов был объявлен в розыск после того, как он вылетел в Баку через пару часов после избиения нардепа.

Он также отметил, что трем участникам происшествия уже объявлено о подозрении в совершении группового хулиганства. Судом также избрана мера пресечения.

“На момент пересечения границы его личность еще не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. Сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами“, - заключил Аваков.

Напомним, 4 мая адвокат чеченцев, которые избили Найема, заявил, что вся ответственность за начало конфликта лежит на пострадавшем депутате.

Ранее, представители диаспоры чеченского народа осудили действия участников конфликта с Найемом, но усмотрели в этой ситуации и вину депутата.