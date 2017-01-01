В Украине запретили использование одной из вакцин после смерти пациентов

Под временный запрет попали вакцины для профилактики полиомиелита, а также для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша. Проводится расследование инцидентов.

В Украине запретили несколько вакцин

В Украине из-за летального исхода двух пациентов запретили использование серии вакцин от дифтерии, сообщает в пятницу, 4 мая, Госслекслужба.

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В документе ведомства сообщается, что при использовании в Тернопольской области вакцины для профилактики полиомиелита серии Р3А501V (суспензия для инъекций по 5 мл (10 доз) во флаконах № 10, производства Санофи Пастер, Франция) был зафиксирован летальный случай.

В связи с этим в распоряжении указано запретить реализацию и применение иммунологического лекарственного препарата Имовакс полио вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная.

Запрещена также вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша серии 282P6016А с цельноклеточным коклюшным компонентом, производящаяся в Индии.

Ранее в Украине запретили партию вакцины от кори.