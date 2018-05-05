Владельцы "евроблях" требуют, чтобы чиновники пересели на украинские авто

Пусть чиновники пересядут на Таврии и Славуты, отметил представитель АвтоЕвроСилы.

Читай также: Владельцы евроблях митинговали под Верховной Радой 3 апреля

Владельцы “евроблях“ считают, что чиновники должны быть последовательными в своих утверждениях и требуют, чтобы они пересели на украинские авто. Сейчас же власти заявляют о намерении защитить внутренний рынок, прежде чем решить вопрос о растаможке авто на еврономерах, и уверяют, что легализация автомобилей с еврономерами грозит отечественному авторынку, но при этом сами они покупать украинские автомобили не хотят.

Об этом заявил представитель АвтоЕвроСилы Александр Савченко, передает УНН.

Читай также: Блогера из Харькова оштрафовали на 1,76 млн гривен за “евробляхи“

“Если наши чиновники хотят защитить украинский рынок - пусть пересядут на Таврии и Славуты. Мы же считаем, что украинцы имеют право покупать автомобили по приемлемым ценам. Почему в России авто стоят на 40% дешевле? Почему европейский автомобиль 90-х годов безопаснее, чем отечественный 2010-х? И почему, в конце концов, Нина Южанина сама не пересядет на украинском автомобиль?“ - заявил Савченко.

Противостояние между парламентом и активистами может закончиться очередным массовым протестом, предупреждают в АвтоЕвроСили.

“Мы будем протестовать и будем отстаивать свои права“, - резюмировал Александр Савченко.

Как сообщалось 4 мая, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина считает возможным обсуждать с активистами законопроект о механизме легализации уже завезенных в страну автомобилей с еврономерами и реформирования таможенных правил для ввоза таких авто только после того, как будет согласован вопрос о защите отечественного рынка.