В УПЦ МП пожаловались на оскорбления и угрозы от С14

В УПЦ МП недовольны, что Евгений Карась обматерил священника во время визита в Свято-Покровский Голосеевский монастырь, где укрывался бразильский боевик ЛДНР.

В УПЦ МП отреагировали на оскорбление священнослужителя главой С14 Евгением Карасем во время визита националистов в Свято-Покровский Голосеевский монастырь в Киеве.

“Группа молодчиков из националистической организации С14 во главе с ее лидером Евгением Карасем 4 мая ворвались в Свято-Покровского Голосеевского монастыря Украинской Православной Церкви в городе Киеве и с нецензурной бранью набросились на монахов“, - сообщили в Центре информации УПЦ Московского патриархата.

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Группа националистов пришла в монастырь после информации о том, что на его территории укрывается бразильский боевик ЛДНР Рафаэль Лусварги.

Во время поиска боевика к активистам вышел один из представителей московского патриархата, которого во время общения Евгений Карась обматерил и обвинил в покрывательстве боевиков и сипматии стране-агрессору РФ.

“Как тебя звать, с**ара? Как тебя звать, гнида? Потому что, когда сменится власть, я приду к тебе“, - прокричал Карась, когда священник отказался отвечать на вопросы о Лусварги.

С14 в Свято-Покровском Голосеевском монастыре 0:00 / 00:55

Сам же глава С14 заявил, что “драки здесь уже не будет, но мне хотя бы их покошмарить и погнобить надо“. Позднее комментируя инцидент он добавил, что не собирается извиняться перед священником, в связи с его “сепаратистской позицией“.

Покидая монастырь активисты сделали предупреждение о том, что в дальнейшем они будут пристально наблюдать за представителями УПЦ МП и пообещали вернуться.

Напомним, 4 мая националисты из С14, Национального корпуса и партии Традиция и порядок словили в Киеве на территории посольства Бразилии боевика ЛНР Рафаэля Лусварги и отвели его в СБУ.