Житель Тернопольской области хранил дома арсенал с Донбасса

Оружие и боеприпасы мужчина хранил дома в шкафу.

В Тернопольской области полицейские провели обыск в частном доме местного жителя в рамках спецоперации по выявлению оружия и взрывчатки и изъяли арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

“Полицейские изъяли 1280 боевых патронов различного калибра, четыре корпуса гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним, а также две охотничьих винтовки с оптическим прицелом и глушителями“, — говорится в сообщении.

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Как отмечается, такой арсенал мужчина хранил в своем доме в шкафу, он привез оружие и боеприпасы из зоны военной операции в Донбассе. Указывается, что у мужчины были разрешения на хранение двух винтовок, на все остальное разрешения не было.

Полиция завела уголовное дело по статье “незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами“, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось 3 мая, в Днепровском районе Киева на улице Андрея Малышко, 13, возле Детского мира в подвале жилого дома правоохранители нашли значительное количество артснарядов и боеприпасов для систем залпового огня с непробитым капсулем.