Адвокат Лусварги рассказал, что бразилец делал в Киеве

По словам адвоката, посольство Бразилии "сдало" боевика националистам.

Юрист Валентин Рыбин, который представляет защиту бразильца Рафаэля Лусварги, воевавшего за ДНР, рассказал о цели пребывания последнего в Киеве.

Адвокат напомнил, что Рафаэля под личное обязательство освободил Печерский райсуд. Его должны были обменять, поэтому он оставался в Киеве.

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“Рафаэль должен был получить паспорт и выехать в страну своего гражданства (Бразилия). Не смотря на договоренности и возвращение в Украину пленных украинских военнослужащих, паспорт и проездные документы бразильцу Украинские власти не вернули“, - написал юрист, на данный момент пребывающий в Шарм-Эль-Шейхе, Египет.

По его словам, посольство Бразилии не только не помогло своему гражданину, но и само “сдало“ его С14.

Официальный комментарий защитника facebook.com/Валентин Рыбин

“Никто из подонков С14 не искал Рафаэля, поскольку бразильское посольство самостоятельно уведомило украинские власти о месте пребывания своего гражданина, так что найти человека не составляло для них ни малейшего труда“ – добавил Валентин Рыбин.

Напомним, националисты из С14 в пятницу, 4 мая, поймали в Киеве Рафаэля Лусварги - бразильца, который воевал за ДНР. Наемника привели в управление СБУ.