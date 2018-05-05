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Адвокат Лусварги рассказал, что бразилец делал в Киеве

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По словам адвоката, посольство Бразилии "сдало" боевика националистам.
Лусварги готовили к обмену - адвокат
Лусварги готовили к обмену - адвокат
censor.net.ua

Юрист Валентин Рыбин, который представляет защиту бразильца Рафаэля Лусварги, воевавшего за ДНР, рассказал о цели пребывания последнего в Киеве.

Адвокат напомнил, что Рафаэля под личное обязательство освободил Печерский райсуд. Его должны были обменять, поэтому он оставался в Киеве.

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“Рафаэль должен был получить паспорт и выехать в страну своего гражданства (Бразилия). Не смотря на договоренности и возвращение в Украину пленных украинских военнослужащих, паспорт и проездные документы бразильцу Украинские власти не вернули“, - написал юрист, на данный момент пребывающий в Шарм-Эль-Шейхе, Египет. 

По его словам, посольство Бразилии не только не помогло своему гражданину, но и само “сдало“ его С14.

 

Официальный комментарий защитника
Официальный комментарий защитника
facebook.com/Валентин Рыбин

 

“Никто из подонков С14 не искал Рафаэля, поскольку бразильское посольство самостоятельно уведомило украинские власти о месте пребывания своего гражданина, так что найти человека не составляло для них ни малейшего труда“ – добавил Валентин Рыбин.

Напомним, националисты из С14 в пятницу, 4 мая, поймали в Киеве Рафаэля Лусварги - бразильца, который воевал за ДНР. Наемника привели в управление СБУ. 

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Теги: Украина, ДНР, бразилец, Лусварги, Киев, боевик, адвокат
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Комментариев (1)
Глод    05.05.2018, 17:29
Оценка:  0
Глод
Бразильцы не жалуют своих граждан, участвовавших в вооружённых конфликтах за границей.
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