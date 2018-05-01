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Суд наложил новый арест на имущество сына Авакова

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Вдобавок также арестованы акции.
На определение может быть подана апелляция
На определение может быть подана апелляция
inforesist.org

Соломенский суд Киева наложил арест на квартиры, паркоместа и акции сына министра внутренних дел Александра Авакова. Соответствующее решение 4 мая принял судья Виктор Фомин.

Об этом сообщает Судебный репортер, 

Речь идет о трех машиноместах и квартире в Киеве по ул. Протасов Яр, 8, а также квартире в Харькове по ул. Мироносицкая, 22.

Кроме того впервые наложен арест на 43,7% акций Авакова в ЗАО Инвестор.

Стоит отметить, что на определение может быть подана апелляция.

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Напомним, в конце октября детективы НАБУ в рамках расследования уголовного производства по факту растраты 14 млн гривен бюджетных средств при закупке МВД рюкзаков провели обыски и задержали трех человек - сына главы МВД Арсена Авакова Александра, его бизнес-партнера Владимира Литвина и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. 1 ноября Соломенский райсуд Киева отпустил всех трех под личные обязательства.

Позже стало известно, что суд решил арестовать недвижимость подозреваемых по так называемому “делу о рюкзаках“.

Однако Апелляционный суд Киева 19 декабря принял решение полностью снять арест с имущества сына министра внутренних дел Александра Авакова.

Затем Александр Аваков попросил отпустить его в Италию до 14 января и Соломенский районный суд Киева 26 декабря постановил вернуть паспорт для выезда за границу сыну главы МВД.  

25 апреля суд окончательно снял арест с недвижимости сына Авакова.

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Теги: сын Авакова, рюкзаки, арест имуществавакова
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