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Свастика в киевском клубе: полиция открыла уголовное дело

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Полиция увидила криминал в "тусовке" ультраправой молодежи.
Уголовное дело открыли по статье "пропаганда нацизма"
Уголовное дело открыли по статье "пропаганда нацизма"
zaborona.com

Полиция Киева расследует использование незаконной символики во время концерта в клубе Bingo, на котором собралась ультраправая публика.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Об этом мероприятии правоохранители якобы узнали из публикаций в Интернете.

“Во время мониторинга информационных страниц работники полиции обнаружили материал, в котором корреспондент рассказывал о нарушении законодательства: на концерт в один из ночных клубов пришли посетители с нацистскими татуировками и флагами со свастикой“, – говорится в сообщении пресс-служба Нацполиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов), которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок с возможной конфискацией имущества.

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Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и привлечения виновных лиц к ответственности.

Напомним, в апреле в Полтаве неизвестные осквернили монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма, разрисовав их свастикой.

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Теги: свастика, Киев, нацисты, уголовное дело
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