Переключиться на мобильную версию

Крым незаконно посетил один из лидеров украинской общины Венгрии

Комментариев: 0
Анатолий Бурый выступал на организованных оккупационными властями Алушты мероприятиях.
Представитель Венгрии выступал за сотрудничество с оккупационной “властью“ Крыма
Представитель Венгрии выступал за сотрудничество с оккупационной “властью“ Крыма
alushta-adm.ru

Депутат Государственного самоуправления украинцев Венгрии, глава самоуправления украинцев XX района Будапешта Анатолий Бурый в мае 2017 года в обход украинского законодательства совершил незаконный визит на территорию временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп

Посол осудила такой поступок официального лица и обратилась в Государственное и Столичное самоуправление украинцев в Венгрии с соответствующим обращением.

Читай также: Венгрия призвала своих граждан не ездить в Хуст и Ужгород

Отмечается, что Бурый приехал в Алушту, где выступал в качестве руководителя венгерской делегации мэрии Будапешта на пророссийских мероприятиях, где продвигал идею налаживания контактов между Венгрией и оккупационной “властью“ Крыма. Также он давал интервью местным СМИ.

Стоит отметить, что официально Венгрия поддерживает территориальную целостность Украины и не признает попытку аннексии Крыма.

Как сообщалось 19 февраля, в Венгрии карту Украины изобразили без Крыма и Одессы.

Поделись:
Теги: Крым, Венгрия, оккупанты, посол
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь