Крым незаконно посетил один из лидеров украинской общины Венгрии
Депутат Государственного самоуправления украинцев Венгрии, глава самоуправления украинцев XX района Будапешта Анатолий Бурый в мае 2017 года в обход украинского законодательства совершил незаконный визит на территорию временно оккупированного Россией Крыма.
Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп
Посол осудила такой поступок официального лица и обратилась в Государственное и Столичное самоуправление украинцев в Венгрии с соответствующим обращением.
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Отмечается, что Бурый приехал в Алушту, где выступал в качестве руководителя венгерской делегации мэрии Будапешта на пророссийских мероприятиях, где продвигал идею налаживания контактов между Венгрией и оккупационной “властью“ Крыма. Также он давал интервью местным СМИ.
Стоит отметить, что официально Венгрия поддерживает территориальную целостность Украины и не признает попытку аннексии Крыма.
Как сообщалось 19 февраля, в Венгрии карту Украины изобразили без Крыма и Одессы.