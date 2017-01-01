Крым незаконно посетил один из лидеров украинской общины Венгрии

Анатолий Бурый выступал на организованных оккупационными властями Алушты мероприятиях.

Представитель Венгрии выступал за сотрудничество с оккупационной “властью“ Крыма alushta-adm.ru

Депутат Государственного самоуправления украинцев Венгрии, глава самоуправления украинцев XX района Будапешта Анатолий Бурый в мае 2017 года в обход украинского законодательства совершил незаконный визит на территорию временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп

Посол осудила такой поступок официального лица и обратилась в Государственное и Столичное самоуправление украинцев в Венгрии с соответствующим обращением.

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Отмечается, что Бурый приехал в Алушту, где выступал в качестве руководителя венгерской делегации мэрии Будапешта на пророссийских мероприятиях, где продвигал идею налаживания контактов между Венгрией и оккупационной “властью“ Крыма. Также он давал интервью местным СМИ.

Стоит отметить, что официально Венгрия поддерживает территориальную целостность Украины и не признает попытку аннексии Крыма.

Как сообщалось 19 февраля, в Венгрии карту Украины изобразили без Крыма и Одессы.