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СБУ нашла российское оружие на Донбассе

Комментариев: 2
В Донецкой области изъяли из тайника реактивный пехотный огнемет Шмель, а в Луганской области обнаружили ручную оборонительную ударно-дистанционную гранату, три запала к гранатам РГО, мины.
На Донбассе обнаружили российский беспилотник
На Донбассе обнаружили российский беспилотник
ssu.gov.ua

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины нашли на Донбассе российский беспилотник, реактивный пехотный огнемет Шмель и ряд других боеприпасов. Об этом в субботу, 5 мая, сообщили в пресс-центре ведомства.

Так, вблизи поселков Железная Балка и Павлополь в Донецкой области правоохранители изъяли из тайника реактивный пехотный огнемет Шмель.

Также оперативники обнаружили малый разведывательный беспилотный летальный аппарат, находящийся на вооружении подразделений ВС РФ. А в заброшенном здании в поселке Камышное в Луганской области оперативники спецслужбы обнаружили ручную оборонительную ударно-дистанционную гранату РГО-1, три запала к гранатам РГО и четыре мины МОН-50.

Эксперты установили, что таких моделей средств поражения нет на вооружении в украинских военных.

Правоохранители привлекли найденные материалы к открытым уголовным производствам в качестве доказательств российского присутствия в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

 

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Теги: Украина-Россия, СБУ, оружие, боеприпасы, беспилотник, оружие России, российское оружие на Донбассе, огнемет, война на Донбассе
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Комментариев (2)
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GALE    05.05.2018, 19:02
Оценка:  +1
GALE
И георгиевские ленточки.
заУкраину    05.05.2018, 18:53
Оценка:  -1
заУкраину
беспилотник заблудился
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