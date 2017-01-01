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Под Одессой обнаружили 24 артснаряда

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Артснаряды времен Второй мировой войны нашли во время проведения земляных работ в селе Заря Одесской области.
В Одесской области нашли 24 артснаряда
В Одесской области нашли 24 артснаряда
odesa.dsns.gov.ua

В Одесской области обнаружили 24 артснаряда времен Второй мировой войны. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает пресс-центр ГСЧС в Одесской области.

Артснаряды калибром 107 миллиметров были обнаружены 3 мая во время проведения земляных работ в селе Заря Саратского района. Находки относятся к периоду Второй мировой войны.

Пиротехники изъяли боеприпасы и уничтожили их на специальном полигоне. 

 

 

Ранее в районе столичного Броварского проспекта обнаружили 25 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

 

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Теги: фото, Вторая мировая война, Одесская область, снаряд, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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