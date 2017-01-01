Артснаряды времен Второй мировой войны нашли во время проведения земляных работ в селе Заря Одесской области.

В Одесской области обнаружили 24 артснаряда времен Второй мировой войны. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает пресс-центр ГСЧС в Одесской области.

Артснаряды калибром 107 миллиметров были обнаружены 3 мая во время проведения земляных работ в селе Заря Саратского района. Находки относятся к периоду Второй мировой войны.

Пиротехники изъяли боеприпасы и уничтожили их на специальном полигоне.

Cмотрите фотогалерею: Под Одессой обнаружили 24 артснаряда

Ранее в районе столичного Броварского проспекта обнаружили 25 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

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