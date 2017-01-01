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В Житомирской области умер сержант запаса

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У 44-летнего сержанта запаса Андрея Киприана во время мероприятий по боевой подготовке остановилось сердце.
В Житомирской области во время тренировок умер сержант запаса
В Житомирской области во время тренировок умер сержант запаса
Минобороны Украины

В Житомирской области в субботу, 5 мая, во время тренировок умер сержант запаса. Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что во время проведения мероприятий по боевой подготовке одного из подразделений ДШВ у 44-летнего сержанта запаса Андрея Яковлевича Киприана остановилось сердце.

По предварительному диагнозу, мужчина умер от острой сердечной недостаточности.

Пресс-служба подчеркивает, что военные врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь мужчины.

Напомним, ранее в Ровно военнослужащий-контрактник скончался от огнестрельного ранения, полученного во время неосторожного обращения с оружием.

 

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Теги: смерть, сердце, военный, умер, Житомирская область, тренировка
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Источник: korrespondent.net

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