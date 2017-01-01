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В Кривом Роге военный пытался покончить с собой - СМИ

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Причиной такого поступка стала ссора с женой. Военного госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь.
В Кривом Роге военный пытался покончить жизнь самоубийством
В Кривом Роге военный пытался покончить жизнь самоубийством
В Кривом Роге на жилмассиве Военный городок-35 в субботу, 5 мая, военнослужащий пытался покончить с собой. Об этом пишет Первый городской со ссылкой на собственные источники.
 
По предварительной информации, 43-летний прапорщик поссорился с женой. После этого он попытался покончить с собой. Как стало известно, это уже не первая попытка.
 
Мужчину госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь. Жизни военного ничего не угрожает.
 
Напомним, 30 апреля покончил жизнь самоубийством один из военнослужащих Объединенных сил.
 

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Теги: самоубийство, ссора, военные, военный, Кривой Рог, жена
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Источник: korrespondent.net

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