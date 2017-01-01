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Приднепровская ТЭС возобновила работу

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Авария устранена не полностью. Продолжаются восстановительные работы на седьмом энергоблоке.
Приднепровская ТЭС запустила восьмой энергоблок
Приднепровская ТЭС запустила восьмой энергоблок
Виталий Проценко/Facebook

Приднепровская ТЭС в субботу, 5 мая, смогла запустить восьмой энергоблок и работа станции была восстановлена. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.

В данный момент энергетики пытаются запустить седьмой энергоблок.

"Сегодня в 0 часов 11 минут ДТЭК Приднепровская ТЭС возобновила генерацию электроэнергии. Энергетики ввели в работу энергоблок №8, который работает на газовом угле. По состоянию на 8 часов утра 5 мая энергоблок несет нагрузку 110 МВт. Восстановительные работы на энергоблоке №7 продолжаются", - сказано в сообщении.

Напомним, 3 мая из-за аварии ТЭС прекратила работу на неопределенный срок.

 

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Теги: электроэнергия, Днепр, авария, тэс
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Источник: korrespondent.net

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