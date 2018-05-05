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В тюрьме Винницы умирает смертельно больной заключенный - журналист

Комментариев: 2
Жена заключенного не может его забрать из тюрьмы. Суд, от которого зависит решение, отпускать или Станислава домой, переносит заседания.
В Виннице заключенный умирает от рака
В Виннице заключенный умирает от рака
facebook.com/julia.bozhko

В Виннице пожизненно заключенный Станислав, у которого обнаружили рак легких, умирает в тюремной камере. Об этом в субботу, 5 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщила журналист Юлия Божко.

По ее словам, уже три месяца Станислав не ходит. Из-за этого у него появились пролежни, которые превратились в открытые гнойные раны.

"Комиссия, которая осматривала Станислава, подтвердила - он смертельно болен. Но суд, от которого зависит решение, отпускать или нет больного человека домой, переносит и переносит заседания", - написала журналистка.

Станислава готова досмотреть его жена Анна, которая живет в Германии. 

"Она не знает, как объяснить людям здесь, что у Станислава осталось мало времени, что она хотела бы, чтобы последнее, что он увидит, это было бы точно не равнодушие тюремных работников. Неужели это тоже наказание - дать человеку умереть в муках без обезболивающих препаратов и правильного ухода", - написала Божко.

Журналистка добавила, что тяжело умирающий человек не должен находиться в таких условиях - в тюремной камере без медицинской помощи.

 

 

Ранее сообщалось, что в киевском СИЗО умер психически больной заключенный.

 

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Теги: рак, тюрьма, Винница, фото, онкология, заключенный
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Конфузий    05.05.2018, 23:12
Оценка:  +3
Конфузий
Что заслужил, то и получает. Если у него пожизненное заключение, то покинуть тюрьму он может только мертвым. А завтра или через 50 лет - значения не имеет. Если его отпустят живим - это будет нарушением исполнения приговора и неуважением к суду.
Конфузий    05.05.2018, 23:14
Оценка:  +2
Конфузий
Если жена готова его досмотреть, пусть приезжает и досматривает в тюрьме.

"не равнодушие тюремных работников" - так тюремные работники просто обязаны быть равнодушными. Тюрьма - не хоспис и не дом малютки. Тетя что-то перепутала.
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