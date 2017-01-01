На деревьях расцветают оранжево-зеленые цветы, которые по своему внешнему виду и размеру похожи на тюльпаны.

В Ужгороде начало цвести тюльпанное дерево. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает УНН.

Отмечается, что теперь вместо 20 000 тюльпанов город украшают цветущие Лириодендроны тюльпанные.

Самые большие тюльпанные деревья в Ужгороде растут на площади Народной и в Ужгородском ботаническом саду. Это высокие раскидистые деревья, на которых расцветают оранжево-зеленые цветы. Они своему внешнему виду и размеру похожи на тюльпаны.

На самом деле Лириодендрон тюльпанный не имеет отношения ни к кленам, ни к тюльпанам. Растение - ближайший родственник магнолии. В каталоге древесины Лириодендрон обозначен как "желтый тополь", хотя и с тополем у этого дерева нет ничего общего.

В Украине тюльпанные дерева можно встретить преимущественно в ботанических садах и парках, в частности в Ужгороде, во Львовской области и в Киеве.

Cмотрите фотогалерею: В Ужгороде зацвело тюльпанное дерево

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