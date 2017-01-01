Переключиться на мобильную версию

В Ужгороде зацвело тюльпанное дерево

Комментариев: 0
На деревьях расцветают оранжево-зеленые цветы, которые по своему внешнему виду и размеру похожи на тюльпаны.
В Ужгороде начало цвести тюльпанное дерево
В Ужгороде начало цвести тюльпанное дерево

В Ужгороде начало цвести тюльпанное дерево. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает УНН.

Отмечается, что теперь вместо 20 000 тюльпанов город украшают цветущие Лириодендроны тюльпанные.

Самые большие тюльпанные деревья в Ужгороде растут на площади Народной и в Ужгородском ботаническом саду. Это высокие раскидистые деревья, на которых расцветают оранжево-зеленые цветы. Они своему внешнему виду и размеру похожи на тюльпаны.

На самом деле Лириодендрон тюльпанный не имеет отношения ни к кленам, ни к тюльпанам. Растение - ближайший родственник магнолии. В каталоге древесины Лириодендрон обозначен как "желтый тополь", хотя и с тополем у этого дерева нет ничего общего.

В Украине тюльпанные дерева можно встретить преимущественно в ботанических садах и парках, в частности в Ужгороде, во Львовской области и в Киеве.

 

 

Ранее на Закарпатье расцвела Долина нарциссов.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: цветы, фото, дерево, тюльпаны, Ужгород
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь