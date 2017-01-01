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Найем попросил предоставить ему охрану из-за угроз - СМИ

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Нардеп находится в одной из столичных клиник, название которой не афиширует, и не встречается с журналистами.
Мустафа Найем
Мустафа Найем
facebook.com/Mustafanayyem
 
Народный депутат Мустафа Найем, которого избили во время конфликта на дороге, попросил у правоохранителей предоставить ему государственную охрану из-за поступающих угроз, сообщает ТСН.
 
По информации телеканала, нардеп находится в одной из столичных клиник с несколькими переломами лица. Он не встречается с журналистами и не афиширует название больницы.
 
Политик опасается за свою жизнь из-за многочисленных угроз, которые поступают на электронную почту ему и его близким.

Напомним, 30 апреля во время конфликта на дороге в центре Киева Найем получил телесные повреждения

Позже стало известно, что полиция задержала троих участников конфликта, среди которых два россиянина и один украинец.

Четвертому фигуранту инцидента удалось покинуть страну. По данным МВД, его задержали правоохранители Азербайджана.

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Теги: конфликт, охрана, угрозы, народный депутат, Мустафа Найем
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Источник: korrespondent.net

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