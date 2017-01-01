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Порошенко похвалил украинских военных

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Глава государства доволен "дерзкими" действиями бойцов ВСУ на международных учениях в Германии.
Украинские военные на учениях Combined Resolve X
Украинские военные на учениях Combined Resolve X
Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что горд за украинских военных, которые показали высокую эффективность во время международных учений Combined Resolve в Германии. Об этом он написал в Facebook.

"Горд за наших военных, которые в очередной раз доказали, что украинская армия - одна из самых боеспособных в мире! Организаторам международных военных учений Combined Resolve X пришлось менять сценарий из-за дерзких, профессиональных и удивительно эффективных действий украинцев", - отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что украинские танки Т-84 продемонстрировали высокие результаты во время совместных с НАТО военных учений в Германии.

Combined Resolve - многонациональные учения, которые проводятся командованием Вооруженных сил США в Европе дважды в год в период проведения ротации частей американской армии.

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Теги: Германия, Порошенко, военные, Украинская армия, Петр Порошенко, армия Украины, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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