Порошенко: Олигархи в Украине не имеют привилегий
Глава государства сравнил свою карьеру бизнесмена и политика, а также подчеркнул, что его не интересуют деньги.
Президент Петр Порошенко заявил в интервью немецкому изданию Focus, что "не любит деньги" и готов отдать жизнь за будущее украинской нации, пишет Укринформ.
На вопрос, насколько трудно усложнять жизнь олигархическим кругам в Украине, будучи самому олигархом, Порошенко отметил, что у него нет здесь никаких препятствий.
"За четыре минувших года я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Напротив. Меня атакуют некоторые олигархи, которые распространяют обо мне фейковые новости через СМИ", - заявил глава государства.
Касаясь темы сравнения деятельности политика и бизнесмена, Порошенко подчеркнул, что делает "все возможное в бизнесе и гораздо больше – как политик, потому что от этого зависит судьба этого великого народа".
"Если необходимо, я отдам за это даже свою жизнь", - добавил он.
Ранее сообщалось, что 3 мая президент Украины дополнительно задекларировал еще около миллиона гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.
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