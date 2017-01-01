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Порошенко: ЧМ-2018 - инструмент пропаганды России

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Глава государства считает, что РФ стремится использовать проведение Чемпионата мира по футболу для восстановления своей репутации.
Порошенко прокомментировал проведение ЧМ по футболу в России
Порошенко прокомментировал проведение ЧМ по футболу в России

Президент Петр Порошенко заявил в интервью немецкому изданию Focus, что Россия стремится использовать проведение финальных матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года для восстановления своей репутации на международной арене, сообщает Укринформ.

"Это - чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это - вопрос геополитики", - подчеркнул глава государства.

Он также выразил мнение, что "каждый должен лично решать, ехать туда или нет".

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Ранее Порошенко посоветовал фанатам не ехать на Чемпионата мира по футболу 2018 в РФ, учитывая российскую агрессию в Украине и Сирии.

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Теги: Россия, Порошенко, ЧМ-2018, Петр Порошенко, Чемпионат мира, Чемпионат мира по футболу 2018
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Источник: korrespondent.net

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