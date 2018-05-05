ДТП в Кривом Роге: подозреваемый умер из-за сердца

У мужчины диагностировали острую сердечную недостаточность, признаков насилия нет. Окончательную причину смерти должны установить после вскрытия.

Авария произошла 17 апреля на улице Металлургов Первый Криворожский

Подозреваемый в совершении резонансного ДПТ в Кривом Роге Александр Волков умер в следственном изоляторе биологической смертью, признаков насилия нет. Об этом Громадському радіо сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Дениса Чернышева Юрий Маслак.

По его словам, у мужчины диагностировали острую сердечную недостаточность, которая, вероятно, стала причиной смерти.

Также врачи подтвердили, что в СИЗО Волков попал с раком легкостигмоидного отдела толстой кишки, а также канцероматозом брюшной полости.

Кроме этого, в результате ДТП Волков имел несколько закрытых переломов ребер, закрытую травму головы и разрыв левого легкого, сообщил Маслак.

По словам спикера, о плохом самочувствии Волкова утром 5 мая сообщил его сокамерник.

"Утром 5 мая сокамерник Волкова сообщил старшему по корпусу, что заключенному Волкову стало плохо. По прибытию персонал обнаружил Волкова на его спальном месте без признаков жизнедеятельности. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Немедленно вызвали реанимационную карету скорой помощи, с 10.40 до 11.10 медицинский персонал проводил реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали", - рассказал Маслак.

В 11.10 врачи констатировали смерть Волкова. Маслак добавил, что окончательную причину смерти должны установить после вскрытия.

Ранее нардеп Константин Усов заявил, что будет настаивать на всестороннем расследовании смерти подозреваемого: "Украина не допустит судов Линча. Мы не позволим вершить правосудие никому, кроме тех, кого на это уполномочило правительство".