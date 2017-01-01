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Названа зарплата главы антикоррупционного агенства

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Глава НАПК Александр Мангул получил за апрель 119 909 грн зарплаты без учета налогов.
Мангул возглавил АПК 28 марта
Мангул возглавил АПК 28 марта
УНИАН

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александру Мангулу в качестве заработной платы за апрель насчитали  119 909 грн, сообщили в пресс-службе НАПК.

Как уточняется, за первую половину месяца -  57 143 грн, за вторую -  62 766 грн. Из указанной суммы было вычтено  21 584 грн налогов и  1799 грн военного сбора.

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Ориентировочно, такая сумма зарплаты будет начисляться чиновнику и в дальнейшем.

Мангул стал главой НАПК 28 марта, заменив на этом посту Наталью Корчак.

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Теги: НАПК, зарплата
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