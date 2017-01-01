Названа зарплата главы антикоррупционного агенства

Глава НАПК Александр Мангул получил за апрель 119 909 грн зарплаты без учета налогов.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александру Мангулу в качестве заработной платы за апрель насчитали 119 909 грн, сообщили в пресс-службе НАПК.

Как уточняется, за первую половину месяца - 57 143 грн, за вторую - 62 766 грн. Из указанной суммы было вычтено 21 584 грн налогов и 1799 грн военного сбора.

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Ориентировочно, такая сумма зарплаты будет начисляться чиновнику и в дальнейшем.

Мангул стал главой НАПК 28 марта, заменив на этом посту Наталью Корчак.