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Сутки в ООС: девять обстрелов, двое раненых

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В результате ведения активной обороны, подразделения Вооруженных сил Украины нанесли потери сепаратистам.
Украинские военные на Донбассе
Украинские военные на Донбассе

За прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли девять раз – ранены двое военнослужащих. Об этом говорится в утренней сводке операции Объединенных сил в воскресенье, 6 мая.

По данным штаба, наиболее интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Широкино.

В пресс-центре отметили, что в результате ведения активной обороны, подразделения Вооруженных сил Украины нанесли потери сепаратистам. По данным разведки, шестеро убитых и четверо раненых.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону, не позволили оккупантам интенсивно применять бронированную технику", – говорится в сообщении.

Отдельные подразделения украинских войск провели рейды, в ходе которых один боевик взят в плен.

Напомним, за сутки 5 мая боевые действия продолжались на отдельных участках по всей линии соприкосновения на Донбассе, в результате чего были ранены три украинских военных.

 

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Теги: донбасс, АТО, АТО новости, зона АТО, раненые в АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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