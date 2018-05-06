Рабинович: Невозможно построить страну, где человек честно работал и не обеспечил себе старость

Ранее политик заявил, что после смены власти государство обязано пересмотреть социальную политику в пользу рядового украинца.

Если власть не может обеспечить человеку, который много и честно работал, достойную старость, то она никогда не построит нормальную страну. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии За життя Вадим Рабинович в прямом эфире программы “Большой вечер“ на телеканале NewsOne.

“Часто слышу, мол, разговоры о большой пенсии – это популизм. Но у нас в стране вообще хорошая жизнь считается популизмом почему-то! Однако никогда в жизни вы не построите страну, если человек много и честно работал и, выйдя на пенсию, не обеспечил себя. Вы просто не заставите никого честно работать. Так государство не строится. Поэтому нормальная пенсионная система – это не прихоть, и во всем мире это понимают. Обеспеченный пенсионер – это не чьи-то фантазии, это обязанность государства, без исполнения которой оно не выживает“, – подчеркнул политик.

По его мнению, это неправильно, когда в стране пенсионеры находятся на грани выживания, а чиновники назначают себе огромные зарплаты.

“Они этого не понимают! Ну как можно в стране, где пенсионеры еле выживают, назначать себе зарплаты в 300, 400 тыс., в миллион? Я не понимаю. А они говорят: «А что? Я ж народный депутат, я не проживу, как дворник». Хотя еще недавно, пока не дорвались до власти, они говорили совсем другое“, – отметил народный депутат.

Лидер партии За життя также призвал на выборах голосовать за тех, кто способен развивать экономику страны и в результате гарантировать нормальный уровень пенсий.

“Пенсия зависит от общего уровня страны. Поэтому выбирайте тех, кто построит нормальную страну с сильной экономикой. А всю эту пену, которая сейчас на поверхности, надо аккуратно убрать и выбросить“, – констатировал Вадим Рабинович.

Ранее политик заявил, что после смены власти государство будет обязано пересмотреть социальную политику в пользу рядового украинца, а не продолжать разворовывать страну.

“В новой экономической политике, которую будет внедрять следующее правительство, должны быть прописаны достойные социальные нормы. И средств у нас на это предостаточно! Просто нужно прекращать воровать! Если дефицит Пенсионного фонда составляет 152 млрд гривен, то это значит, что ровно такую сумму кто-то украл.Так называемая «дыра в Пенсионном фонде» имеет фамилию и банковский счет! Все этирозенки и экс-министры обороны только и рассказывают о том, что они, мол, работают на благо страны, ничего не воруют, но народу от этой политики становится только хуже, и вся страна разворована, лежит в руинах. Нужно менять ситуацию!“ – подчеркнул политик.